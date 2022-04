Ông Tiền Quốc Hào được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Toyota Khu vực Châu Á, kế nhiệm ông Yoichi Miyazaki

Về Toyota Motor châu Á Thái Bình Dương

SINGAPORE - Media OutReach - Ngày 06/04/2022 - Công ty Toyota Motor châu Á Thái Bình Dương (TMAP) công bố Giám đốc Điều hành Toyota khu vực Châu Á là ông Yoichi Miyazaki đã được thăng chức lên vị trí Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Cạnh tranh Toàn cầu của Tập đoàn Toyota Motor Corporation (TMC) kể từ ngày 01/04/2022. Ông Yoichi Miyazaki, người đã điều hành Toyota khu vực Châu Á từ năm 2020, sẽ chịu trách nhiệm nâng cao năng lực canh tranh của Toyota ở tất cả các khu vực, đưa tôn chỉ "Ever Better Mobility solutions" (tạm dịch: giải pháp di chuyển tốt hơn bao giờ hết) đến với các khách hàng và trở thành "Best in Town - Thương hiệu được yêu thích nhất" để đóng góp cho xã hội và sự bền vững trên toàn cầu.Kế nhiệm ông Yoichi Miyazaki, ông, Giám đốc Điều hành khu vực của TMAP cũng sẽ được bổ nhiệm trở thành Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á của TMC kiêm Chủ tịch của TMAP. Ngoài ra, ông cũng sẽ đảm nhận vai trò của Phó Chủ tịch của Công ty Kỹ thuật và Sản xuất Toyota Daihatsu (Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd.) đồng thời tiếp tục giữ vai trò là Giám đốc điều hành của Công ty Tài chính Toyota (Toyota Financial Services) khu vực Châu Á kiêm Phó giám đốc điều hành của Khối Tài chính Kinh doanh – Bán hàng của Tập đoàn TMC (Sales Financial Business Group).Ông Tiền Quốc Hào gia nhập Toyota Canada vào năm 1999. Kể từ đó, ông đã giữ một số vị trí điều hành quan trọng về Kinh doanh và Marketing cho Toyota và Lexus tại một số khu vực – Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore.Hiện tại, ôngsẽ tiếp tục dẫn dắt quá trình chuyển đổi của Toyota tại Châu Á từ một công ty sản xuất ô tô trở thành một công ty cung cấp các giải pháp di chuyển, tập trung vào mục tiêu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng tại thị trường Châu Á. Điều này bao gồm việc ra mắt nhiều phương tiện điện khí hóa khác nhau, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi giá trị và bắt tay vào việc đưa ra những sáng kiến về các giải pháp di chuyển mới thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các Công ty Sản xuất và Kinh doanh Châu Á (Asia Sales and Manufacturing Companies - ASMCs) và các Công ty Tài chính Kinh doanh (Sales Finance Companies - SFCs) trong khu vực.Ông Tiền Quốc Hào, Giám đốc Điều hành mới của Khu vực Châu Á cho biết:

Công ty Toyota Motor châu Á Thái Bình Dương [TMAP] được thành lập tại Singapore - trụ sở công ty tại khu vực này. TMAP là công ty con của Tập đoàn Toyota Motor Corporation.



TMAP dẫn dắt và hỗ trợ khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong các hoạt động kinh doanh và marketing, các bộ phận dịch vụ, phụ kiện và dịch vụ chăm sóc khách hàng, do đó, góp phần vào sự phát triển chung của của ngành công nghệp ô tô và các nền kinh tế đang tăng trưởng trong khu vực.



Toyota đang hướng tới một xã hội di động tương lai để mang lại sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người. Trong tương lai, Toyota sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ di chuyển và giải pháp vận chuyển đa dạng cho tất cả mọi người trên khắp thế giới khi chúng tôi đưa Toyota trở thành một công ty chuyên cung cấp các giải pháp di chuyển.