Award Banner
Award Banner
china

Czech citizen detained in China, Czech foreign ministry says

Czech citizen detained in China, Czech foreign ministry says
China has detained a Czech citizen.
PHOTO: Pexels
PUBLISHED ONJuly 16, 2026 4:20 AM

PRAGUE — A Czech citizen has been detained in China, the Czech Foreign Ministry said on Wednesday (July 15), adding that its officials were in consular contact with him.

The ministry said it would not provide more details.

The ministry statement came after Czech news website www.seznamzpravy.cz reported, citing a source, that a Czech businessman active in China was detained by Chinese security forces at an airport at the end of June.

[[nid:740255]]

czech republicchinaPolitics and Governmentcrime
This website is best viewed using the latest versions of web browsers.