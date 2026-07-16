Czech citizen detained in China, Czech foreign ministry says
PHOTO: Pexels
PRAGUE — A Czech citizen has been detained in China, the Czech Foreign Ministry said on Wednesday (July 15), adding that its officials were in consular contact with him.
The ministry said it would not provide more details.
The ministry statement came after Czech news website www.seznamzpravy.cz reported, citing a source, that a Czech businessman active in China was detained by Chinese security forces at an airport at the end of June.
[[nid:740255]]