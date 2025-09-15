House, land, luxury cars: $1m in assets seized from 5 Malaysian immigration officers arrested for alleged corruption

Over $1 million in assets have been seized after the arrest of five Malaysian immigration officers for alleged corruption, according to a TikTok post by the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) on Sunday (Sept 14).

In the post, the MACC revealed that the officers were suspected of having received money in return for helping foreigners enter the country without proper checks.

They were part of a total of six arrested for "counter-setting" in raids by the MACC between Sept 9 and 11, deputy chief commissioner Ahmad Khusairi Yahaya said.

"Counter-setting" refers to designating foreigners to a specific lane at immigration, allowing them go through the checkpoint without the required immigration checks.

The five officers allegedly received money after manning the immigration counters at the airport and easing the entry of these foreigners, The Star reported.

Luxury items such as jewellery weighing 3.2kg worth an estimated RM1.6 million ($487,347.52) and 75 gold pieces worth around RM400,000 were among the items seized.

Other confiscated belongings include a plot of land, a house, several luxury vehicles, various handbags and 20 branded watches worth over RM100,000.

RM20,000 in cash was also confiscated while 70 bank accounts were frozen following the raid, bringing the total net worth of assets seized to around RM3.3 million.

@sprm.malaysia Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menyita pelbagai barangan mewah termasuk barang kemas seberat kira-kira *3.2* kilogram bernilai anggaran *RM1.6* juta dan 75 kepingan emas bernilai kira-kira RM400,000 daripada enam individu yang disyaki terlibat dengan sindiket 'counter setting', baru-baru ini. Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Dato' Sri Ahmad Khusairi Yahaya berkata, hasil daripada penggeledahan menerusi Op Rentas ini, SPRM Negeri Selangor telah membuat sitaan terhadap pelbagai harta hasil wang rasuah pada 9 dan 11 September lalu. Beliau berkata, *lima* daripada pemilik barangan ini merupakan pegawai Jabatan Imigresen yang bertugas di lapangan terbang dipercayai menerima wang daripada ejen-ejen sebagai balasan untuk memudahkan urusan kemasukan warga asing ke negara ini. Antara barangan lain yang turut disita ialah sebidang tanah lot, rumah, beberapa buah kenderaan mewah, pelbagai jenis beg tangan dan jam tangan berjenama sebanyak 20 utas yang bernilai anggaran RM100,000 serta wang tunai RM20,000. SPRM Selangor juga telah membeku akaun- akaun yang berkaitan sebanyak 70 akaun bank yang menjadikan keseluruhan sitaan berjumlah sekitar RM 3.3juta Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 17a Akta SPRM 2009. Ikuti media sosial rasmi SPRM untuk perkembangan berita selanjutnya. #taatsetia #SPRMMalaysia #rasuahdihinamaruahdibina ♬ Cinematic Music - dN. Chandrawinata

Married immigration officer couple detained

This comes after the MACC announced last Saturday (Sept 13) that it detained two immigration officers — a married couple — who were suspected of arranging the entry of foreigners without complete documents into Malaysia.

The couple had allegedly allowed foreigners without sufficient documentation entry since 2020 and continued to do so for four years, collecting about RM900,000 in cash.

They then used the money to open a gold shop and buy a luxury car, according to a TikTok post by the MACC.

@sprm.malaysia Sepasang suami isteri pegawai Jabatan Imigresen didapati mampu membuka sebuah kedai emas disyaki bermodalkan wang rasuah diterima mereka dalam tempoh empat tahun. Dalam tempoh tersebut, suspek dipercayai berperanan mengatur kemasukan warga asing tanpa dokumen lengkap ke negara ini. Hasil siasatan mendedahkan bahawa pasangan berkenaan telah menggunakan nama adik wanita tersebut dan anak mereka sendiri sebagai proksi bagi membuka kedai emas itu dengan modal berjumlah kira-kira RM600,000. Dalam siasatan kes Op Dygo ini, SPRM telah menahan reman sepasang suami isteri berusia lingkungan 40-an itu selama lima hari bermula 10 September sehingga 14 September setelah Mahkamah Majistret Ayer Keroh, Melaka membenarkan permohonan reman SPRM. Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Dato' Sri Ahmad Khusairi Yahaya berkata, suspek berkenaan terlibat dalam tugasan program pemutihan yang bertujuan memberi peluang kepada majikan mendapatkan permit kerja sah bagi pekerja asing tanpa permit. Jelas beliau, proses tersebut memerlukan majikan menghantar fail-fail pekerja warga asing berkenaan untuk dibuat semakan pertama oleh bahagian penguat kuasa. "Setelah melepasi peringkat pertama tapisan, majikan yang mempunyai fail-fail warga asing perlu membawa fail berkenaan kepada suspek untuk menentukan kelengkapan dokumen sebelum memperoleh Akaun Penerimaan (AP). "Bagaimanapun, bagi mempercepatkan proses berkenaan daripada tujuh hari kepada tiga hari sahaja, majikan dipercayai perlu membayar RM700 bagi setiap seorang warga asing," katanya. Menurut beliau, bayaran rasuah tersebut diterima secara tunai serta diagihkan kepada pegawai lain yang menguruskan fail dan suspek menerima RM150 bagi setiap warga asing. Katanya, dalam tempoh empat tahun bermula 2020, suspek dipercayai telah mengumpul kira-kira RM900,000 yang digunakan untuk membuka kedai emas dan selebihnya membeli sebuah kereta mewah. Dalam pada itu, beliau berkata, semasa serbuan dibuat di kedai barangan kemas di Pahang itu mempunyai simpanan emas dianggarkan seberat tiga kilogram dengan nilai harga semasa kira-kira RM1.4 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 16(a)(B) ASPRM 2009. Ikuti media sosial rasmi SPRM untuk perkembangan berita selanjutnya. #taatsetia #SPRMMalaysia #rasuahdihinamaruahdibina ♬ Dramatic - Big Dreams

