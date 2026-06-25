DBS provides $272.3m financing to Asia energy transition vehicle

SINGAPORE — Singapore's biggest bank DBS said on Wednesday it will provide US$210 million (S$272.3 million) in senior debt financing to ETAFCo, an investment vehicle managed by Clifford Capital under Singapore's Financing Asia's Transition Partnership, or Fast-P.
The facility is the first loan extended to ETAFCo.
The money will support debt investments in energy transition infrastructure, including renewable power, grid upgrades, energy storage and other clean energy projects aimed at reducing reliance on coal-fired power generation in Asia.
DBS said the transaction makes it the only commercial bank involved in two Fast-P partnerships. DBS had earlier contributed US$75 million to the Green Investments Partnership, a separate Fast-P programme managed by Pentagreen Capital.
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