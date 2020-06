GE2020: Who's confirmed contesting where

Nomination for GE2020 was closed at 12pm. There are no walkovers this election, while there will be two three-cornered fights at Pasir Ris-Punggol GRC and Pioneer SMC.

Who's contesting where? Take a look below.

Aljunied GRC

WP: Gerald Giam, Faisal Manap, Pritam Singh, Sylvia Lim, Leon Perera

PAP: Victor Lye, Alex Yeo, Shamsul Kamar, Chan Hui Yuh, Chua Eng Leong

Ang Mo Kio GRC

PAP: Lee Hsien Loong, Gan Thiam Poh, Darryl David, Ng Ling Ling, Nadia Ahmad Samdin

RP: Kenneth Jeyaretnam, Andy Zhu, Charles Yeo, Darren Soh, Noraini Bte Yunus

Bishan-Toa Payoh GRC

PAP: Ng Eng Hen, Chee Hong Tat, Chong Kee Hiong, Saktiandi Supaat

SPP: Steve Chia, Williamson Lee, Osman Sulaiman, Melvyn Chiu

Bukit Batok SMC

PAP: Murali Pillai

SDP: Chee Soon Juan

Bukit Panjang SMC

SDP: Paul Tambyah

PAP: Liang Eng Hwa

Chua Chu Kang GRC

PAP: Gan Kim Yong, Low Yen Ling, Don Wee, Zhulkarnain Abdul Rahim

PSP: Francis Yuen, Tan Meng Wah, Choo Shaun Ming, Abdul Rahman

East Coast GRC

PAP: Heng Swee Keat, Maliki Osman, Tan Kiat How, Cheryl Chan, Jessica Tan

WP: Dylan Ng, Kenneth Foo, Nicole Seah, Terence Tan, Abdul Shariff Aboo Kassim

Holland-Bukit Timah GRC

PAP: Vivian Balakrishnan, Sim Ann, Christopher De Souza, Edward Chia

SDP: Tan Jee Say, James Gomez, Cheong En Min, Alfred Tan

Hong Kah North SMC

PAP: Amy Khor

PSP: Gigene Wong

Hougang SMC

WP: Dennis Tan

PAP: Lee Hong Chuang

Jalan Besar GRC

PAP: Josephine Teo, Denise Phua, Heng Chee How, Wan Rizal Wan Zakariah

PV: Lim Tean, Leong Sze Hian, Azlan Sulaiman, Michael Fang Amin

Jurong GRC

PAP: Tharman Shanmugaratnam, Rahayu Mahzam, Tan Wu Meng, Shawn Huang, Xie Yao Quan

RDU: Ravi Philemon, Liyana Dhamirah, Michelle Lee, Nicholas Tang, Alec Tok

Kebun Baru SMC

PAP: Henry Kwek

PSP: Kumaran Pillai

MacPherson SMC

PAP: Tin Pei Ling

PPP: Goh Meng Seng

Marine Parade GRC

PAP: Tan Chuan-Jin, Edwin Tong, Seah Kian Peng, Tan See Leng, Fahmi Aliman

WP: Ron Tan, Yee Jenn Jong, Fadli Fawzi, Nathaniel Koh, Azhar Abdul Latip

Marsiling-Yew Tee GRC

PAP: Lawrence Wong, Zaqy Mohamad, Alex Yam, Hany Soh

SDP: Benjamin Pwee, Bryan Lim, Damanhuri Abas, Khung Wai Yeen

Marymount SMC

PAP: Gan Siow Huang

PSP: Ang Yong Guan

Mountbatten SMC

PAP: Lim Biow Chuan

PV: Sivakumaran Chellappa

Nee Soon GRC

PAP: K Shanmugam, Carrie Tan, Derrick Goh, Faishal Ibrahim, Louis Ng

PSP: Damien Tay, Taufik Supan, Kala Manickam, S Nallakaruppan, Brad Bowyer

Pasir Ris-Punggol GRC

PAP: Teo Chee Hean, Janil Puthucheary, Desmond Tan, Yeo Wan Ling, Sharael Taha

PV: Jireh Lim, Prabu Ramachandran, Nassir Ismail, Gilbert Goh, Vigneswari Ramachandran

SDA: Desmond Lim, Abu Mohamed, Harminder Pal Singh, Kuswadi Atwani, Kelvin Ong

Pioneer SMC

PAP: Patrick Tay

PSP: Lim Cher Hong

Independent candidate: Cheang Peng Wah

Potong Pasir SMC

PAP: Sitoh Yih Pin

SPP: Jose Raymond

Punggol West SMC

PAP: Sun Xueling

WP: Tan Chen Chen

Radin Mas SMC

PAP: Melvin Yong

RP: Kumar Appavoo

Sembawang GRC

PAP: Ong Ye Kung, Vikram Nair, Poh Li San, Lim Wee Kiak, Mariam Jaafar

NSP: Spencer Ng, Sathin Ravindran, Sebastian Teo, Yadzeth Hairis, Ivan Yeo

Sengkang GRC

PAP: Ng Chee Meng, Lam Pin Min, Amrin Amin, Raymond Lye

WP: He Ting Ru, Louis Chua, Jamus Lim, Raeesah Khan

Tampines GRC

PAP: Masagos Zulkifli, Baey Yam Keng, Koh Poh Koon, Desmond Choo, Cheng Li Hui

NSP: Reno Fong, Ridzwan Mohammad, Eugene Yeo, Choong Hon Heng, Vincent Ng

Tanjong Pagar GRC

PAP: Chan Chun Sing, Indranee Rajah, Joan Pereira, Alvin Tan, Eric Chua

PSP: Michael Chua, Terence Soon, Harish Pillay, Abas Kasmani, Wendy Low

West Coast GRC

PAP: S Iswaran, Desmond Lee, Foo Mee Har, Ang Wei Neng, Rachel Ong

PSP: Tan Cheng Bock, Leong Mun Wai, Hazel Poa, Jeffrey Khoo, Nadarajah Loganathan

Yio Chu Kang SMC

PAP: Yip Hon Weng

PSP: Kayla Low

Yuhua SMC

PAP: Grace Fu

SDP: Robin Low

